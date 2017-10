School in Arnhem dicht om mogelijk onveilige vloer

ARNHEM - Uit onderzoek is gebleken dat het gebouw van Leerpak Presikhaaf mogelijk onveilig is. De school is daarom per direct gesloten en blijft dat tot en met woensdag. Het probleem zit hem in de vloerconstructie. Daarbij is gebruikgemaakt van dezelfde techniek als de parkeergarage in Eindhoven. Dit gebouw stortte tijdens de bouw deels in door een bouwfout.