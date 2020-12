Schouwburgen schuiven voorstellingen door naar 2022, bezoekers willen geld terug

‘U heeft kaarten gekocht voor Danstrek in Musis &Stadstheater Arnhem. Vanwege de huidige omstandigheden is de show verplaatst naar 5 februari 2022.’ Dit soort mailtjes vallen bij Gelderse theaterbezoekers in hun inbox. Een voorstelling die van april 2020, naar februari 2021, naar februari 2022 is gezet.