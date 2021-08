Scooterrijder en fietsster botsen in Arnhem; beiden met ambulance naar ziekenhuis

Interview Hasina vluchtte zelf voor de Taliban: ‘Nu vermoorden ze weer onschuldi­ge mensen, mijn hart breekt’

13 augustus ARNHEM - Hasina Monshizada vluchtte in 1996 voor de Taliban. Deze moslimextremisten nemen momenteel in hoog tempo de macht weer over in de provinciehoofdsteden in Afghanistan. Monshizada ziet met lede ogen aan wat er in haar moederland gebeurt.