Scooterrijders naar het ziekenhuis na botsing in Arnhemse binnenstad

Slachtof­fer­hulp blundert: ‘Arnhemse homo provoceert met foto van Pride Walk’

10 augustus ARNHEM - Henrie Wolbrink uit Arnhem is geschokt. Een medewerker van Slachtofferhulp Nederland, waarmee hij contact had omdat hij slachtoffer was geworden van homohaat, verweet Wolbrink naar eigen zeggen dat hij provoceerde met een foto op Facebook van de Pride Walk. Slachtofferhulp Nederland erkent dat het geblunderd heeft en is zich naar eigen zeggen rot geschrokken.