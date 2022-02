Sekswerkers nomineren zes raadsleden uit Arnhem en Nijmegen voor Swally Award

ARNHEM/NIJMEGEN - Zes raadsleden uit Arnhem en Nijmegen zijn door sekswerkers genomineerd voor de Swally Award. Dit is een nieuwe prijs uit de koker van sekswerkorganisatie SAVE en Vereniging SekswerkExpertise. De award is voor lokale volksvertegenwoordigers die zich in hun gemeente hebben ingezet voor de rechten van sekswerkers.

In totaal zijn 22 volksvertegenwoordigers uit het hele land genomineerd. In Arnhem maken Suzan Kemperman en Susan van Ommen (beiden D66) kans. In Nijmegen zijn raadsleden Charlotte Brand (PvdA), Quirijn Lokker (GroenLinks), Nick de Graaf (VVD) en Huub Bellemakers (GroenLinks) genomineerd.

Motivatie

Susan van Ommen heeft zich volgens sekswerkers de afgelopen jaren enorm ingezet de beroepsgroep in Arnhem, door te proberen meer veilige werkplekken voor hen te realiseren en thuis werken mogelijk maken.

‘Ook tijdens corona bleef Susan opkomen voor sekswerkers, al in de eerste lockdown drong ze aan de tippelzone te openen, hier bleef ze voor op komen. Ook het regelen voor noodsteun voor sekswerkers werd belangrijk tijdens deze periode. Een goed voorbeeld van Susans betrokkenheid: toen de tippelbaan gesloten was ging ze met een doos stroopwafels en een pot thee naar de langs, om met de sekswerkers in gesprek te gaan.’

‘Suzan Kemperman heeft veel voor sekswerkers gedaan. Van 2014 tot 2018 heeft ze zich ingezet voor meer werkplekken en voorkomen van sluiten van de tippelzone. Het creëren voor meer, comfortabele, veilige, fatsoenlijke werkplekken stond hierin voorop. Ook staat de decriminalisering van sekswerk hoog op de agenda van Suzan, wiens hart echt ligt bij dit onderwerp.’

Openhouden tippelzone

Charlotte Brand en Quirijn Lokker zijn als duo genomineerd. ‘Zij hebben zich onvermoeibaar ingezet voor het openhouden van de tippelzone in Nijmegen en het afschaffen van het pasjessysteem voor straatwerkers. Ze stelden samen vragen in de gemeenteraad en hebben moties ingediend voor de positieverbetering van sekswerkers.’

Ook Nick de Graaf is door de sekswerkers genomineerd vanwege zijn steun voor het openhouden van de tippelzone in Nijmegen. ‘Hierover heeft Nick een prachtig pleidooi geschreven waarin de veilige werkplekken voor sekswerkers voorop staan. Dat sekswerk werk is, staat hierin voorop, zonder waardeoordelen weet hij overtuigend naar voren te brengen dat veilig werken voor iedereen een recht is; ook sekswerkers.’

Huub Bellemakers is volgens de motivatie ‘de drijvende kracht achter de paragraaf over sekswerkers in het GroenLinks programma’. ‘Zo zet je sekswerkerrechten goed op de agenda. Ook op social media uit hij steun voor sekswerkers, en bekritiseert hij slecht beleid.’

Stemmen

Stemmen op de raadsleden kan hier, tot en met 22 februari. Op de Dag van de Betaalde Liefde, 15 februari, wordt de top 10 bekend gemaakt. Op 1 maart vindt de uitreiking van de Swally Award plaats.