Sinkhole bij Eusebiuskerk in Arnhem

Nice-aanhangers die uitvak Vitesse uitklommen op vrije voeten

17:10 ARNHEM - Drie Franse supporters van OGC Nice die donderdagavond bij het Europa League-duel tegen Vitesse in Arnhem door de politie werden meegenomen, zijn op vrije voeten. Dat meldt de politie. Het drietal klom vlak na het laatste fluitsignaal in stadion GelreDome over de lexaanwand van het uitvak.