Sint Jansbeek in Arnhem tijdens heftige sneeuwbuien overgedragen aan bevolking

De sneeuw in combinatie met harde wind zorgde voor een haast surrealistisch beeld. ,,Dit vergeet ik nooit meer", zei Karin Terwisse, die dit onderdeel van het programma had georganiseerd.

Beeld

Honderden Arnhemmers trotseerden het noodweer en genoten van dansers die langs de beek de was deden, door de sneeuw rolden en zich in een beeld hadden verstopt en acteurs die in het koude water van de beek een act opvoerden.

Voordat zij in actie konden komen, waadde telkens eerst Elfrink als stadsomroeper en visser van de Jansbeek door het water om een nieuw gedeelte van de beek met behulp van een fakkel in de vorm van een waterlelie in de schijnwerpers te zetten. En halverwege de wandeling dook opeens een dichter op uit de sneeuw. 'Dit open water maakt de stad weer compleet', galmde het over het Kerkplein.

800 meter

De Jansbeek, die vorige week met water is gevuld, verbindt de binnenstad van Arnhem met de zuidelijke binnenstad, die aan de Rijn ligt. De beek is 50 tot 60 centimeter diep en 50 centimeter tot ruim vijf meter breed. Over een afstand van 800 water stroomt het water met een snelheid van 30 liter per seconde van de Beekstraat, waar de beek voor het eerst zichtbaar wordt, via het Kerkplein naar de Nieuwstraat. Bij de Rijn stort het water via een waterval in de rivier.

Vitessebrug

Zaterdagmiddag wordt de Vitessebrug onthuld. Dat gebeurt om 14.30 ter hoogte van de Bakkerstraat. Er is een prominente rol weggelegd voor de Vitesse-adelaar Hertog.