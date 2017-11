Sint komt twee keer tegelijk aan op één dag in Arnhem

Winkelwagentje vat vlam in opslag van ap­par­te­men­ten­com­plex

9 november ARNHEM – In een opslagruimte van een appartementencomplex aan de Zuidelijke Parallelweg in Arnhemse wijk Lombok heeft donderdagavond brand gewoed. Naast schade in de ruimte zelf zorgde dat voor rook in de rest van het complex.