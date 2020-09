Siouxsie, die bijna doodgaat, maakt haar laatste motorrit met captain Henk: ‘Het was geweldig’

Henk Kuipers, bekend als ex-captain van motorclub No Surrender, kwam hoogstpersoonlijk met een Harley Davidson op drie wielen naar Arnhem. Samen reden ze een middag door Gelderland.



,,Ik vond het geweldig’’, zegt Siouxsie. ,,In het begin is het weer even wennen zo'n zwaar stuur, maar na een kwartier had ik het weer onder de knie. Wat heerlijk om te rijden. Dat de voormalige captain van No Surrender erbij was voelde als een bonus, echt de kers op de taart.’’



Ze reed naar haar oude woonplaats Opheusden, om de echtgenote te bezoeken van een onlangs overleden jeugdvriend. ,,Dat had ik haar beloofd, dat ik langs zou komen als ik een trike tot mijn beschikking zou hebben.’’