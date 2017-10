Skihut in Oosterbeek is failliet

OOSTERBEEK - Na de vestiging in Scheveningen heeft de rechter nu ook de Skihut in Oosterbeek failliet verklaard. De winkel met exclusieve winterkleding aan Plein 1946 in Oosterbeek werd onder meer bekend van de vele inbraken.

De Skihut kwam onlangs in het nieuws toen de Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) een inval had gedaan in onder meer de Oosterbeekse winkel. Mogelijk dat de eigenaren te weinig omzetbelasting heeft afgedragen aan de Belastingdienst. ,,De media spraken over een vordering van tegen de miljoen euro, maar ik heb begrepen dat het meer is dan dat bedrag’’, zegt curator Milko Spaa. Hij heeft nog onvoldoende onderzoek kunnen doen maar volgens hem is de Skihut daardoor in de problemen geraakt.

Overname

Inmiddels is bekend geworden dat Retail Investment uit Beilen de Scheveningse vestiging heeft overgenomen. ,,Of dit bedrijf ook het filiaal is Oosterbeek gaat overnemen is nog niet bekend. Daarvoor is het nog te vroeg’’, zegt Spaa. Het Drentse bedrijf was niet bereikbaar voor een toelichting daarop.

Bij de twee bedrijven werken in totaal 62 mensen. Ook het personeel van de Oosterbeekse vestiging valt hieronder. De Beilense investeerder neemt de meeste werknemers over.

