Slachtoffer (81) herkent brute overvaller op zitting: ‘dat gezicht vergeet ik niet’

LIVE | Vitesse en FC Utrecht strijden om ticket voor voorronde Europa League

19:33 Vitesse begint om 20.45 uur in Arnhem aan de return tegen FC Utrecht, met als inzet een Europees ticket. Het eerste duel eindigde in 1-1. Voor FC Utrecht-trainer Dick Advocaat (71) wordt het naar eigen zeggen in principe zijn laatste wedstrijd als coach in het Nederlandse profvoetbal, al weet je dat bij de oud-bondscoach nooit helemaal zeker.