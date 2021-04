Slechts een 5,9 krijgen gemeenten van hun eigen inwoners, ze moeten flink aan de bak

Voor het dossier Toekomst van de gemeenten doen de dagbladen De Gelderlander, Twentsche Courant Tubantia en de Stentor gezamenlijk onderzoek. We schreven eerder over de groei van het aantal samenwerkingsverbanden, het gebrek aan democratische controle daarop en de roep om een vierde bestuurslaag tussen gemeenten en provincies om gemeenten te ontlasten.

Smeekbede

We peilden voor dit verhaal de mening over de gemeente via een uitgebreide vragenlijst op onze websites. Ruim 2300 mensen namen de moeite te reageren en alle vragen in te vullen. Openhartig en vaak uitgebreid geven ze aan waar het in hun ogen goed gaat en eventueel aan schort. Uit de reacties stijgt vooral een smeekbede op: gemeente luister naar ons, wees niet te afstandelijk, te bureaucratisch, heb oog voor de menselijke maat, voor onze noden en zorgen en toon begrip voor burgers en bedrijven.

‘Voor dingen waar mensen blij van worden is geen geld meer’

Prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen, kijkt niet op van de opmerkingen en kritiek die uit de peiling naar boven komen.

Volledig scherm hoogleraar openbaar bestuur Caspar van den Berg (RUG) © Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

,,Juist ook omdat de financiële situatie van veel gemeenten ontzettend onder druk staat. Twee derde heeft het heel erg zwaar. Het is logisch dat mensen dat merken. De vraag is alleen wel of de kritiek echt puur alleen over de gemeente gaat, of dat de mening ook wordt gekleurd door algemeen onbehagen richting overheidsorganisaties.’’

Volgens Van den Berg was altijd gemiddeld ongeveer 10 procent van de gemeentelijke begroting beschikbaar om het leven van de inwoners aangenaam te maken. ,,Dat deel is in veel gemeenten opgegeten door kosten in het sociale domein, die veel hoger uitvallen dan was ingeschat. Dat gaat dan ten koste van zaken waar mensen blij van worden, zoals een zwembad, bibliotheek of theater. Dat is wel het deel dat meteen zichtbaar is.’’

De hoogleraar is het eens met de mensen die zeggen dat groot niet per se beter is. ,,Onderzoeken naar gemeentelijke opschaling ondersteunen die aanname niet. Niet wat betreft de kostenbesparing en ook wat betreft de bestuurskracht gaat het na samenvoeging niet automatisch beter. De ambtelijke organisatie wordt bij opschaling weliswaar groter, maar het zijn dezelfde mensen. Er gaat een generatie overheen voordat die professionalisering echt zijn beslag heeft gekregen. Tegelijk is de afstand tussen inwoner en bestuur dan wél groter geworden, en kan de identificatie met de gemeente afgenomen zijn.’’