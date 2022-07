Smullen! Hier in Arnhem haal je een lekker lunchbroodje voor op het vuistje

indebuurtWanneer je door de stad aan het struinen bent tijdens je lunchpauze of het winkelen, kan het maar zo zijn dat je trek krijgt. Daarom dit lijstje met bakkerijen en lunchtentjes in Arnhem waar je een lekker lunchbroodje voor op het vuistje haalt!

Broodje & Co

Vers belegde lunchbroodjes van de Duitse bakker haal je bij Broodje & Co in Arnhem. Je vindt de zaak in de Beekstraat. Leuk voor tijdens je rondje 7straatjes!

Slagerij De Haas

Huh, bij de slager een broodje halen? Ja hoor dat kan zelfs heel goed! Er zijn je al veel Arnhemmers voorgegaan, want het is vaak een drukte van jewelste bij de afhaalbalie van De Haas. Snel gaat het gelukkig wel altijd.

Backwerk

Met inmiddels twee filialen in het centrum is broodjeszaak Backwerk niet meer weg te denken uit Arnhem. Een pizzabroodje, sandwich, Italiaanse bol, de keuze is reuze en je kunt je broodje ook lekker warm meenemen.

Spar City

Arnhem telt twee Spar City’s in de binnenstad. Hier kan je lekkere lunchbroodjes to go halen. Pak een belegd exemplaar van de counter of haal een los broodje met beleg om wat euro’s te besparen.

Volledig scherm Spar City in de Koningsstraat © indebuurt Arnhem

Bakkerij Derks

Echte Duitse broodjes haal je bij bakkerij Derks. Of je nou losse broodjes haalt om zelf te smeren of er een laat beleggen, vers zijn ze hier altijd. Een komkommertje en blaadje sla erop maakt jouw lunch helemaal af!

Broodje Tip Top

Een begrip in Arnhem: Broodje Tip Top! Voor een schappelijke prijs haal je hier rijk belegde broodjes met van alles en nog wat. Heb jij broodje Donald Duck, het signature broodje, al eens geprobeerd? Hier lees je er meer over.

Volledig scherm Danny van Broodje TipTop met het broodje Donald Duck © indebuurt Arnhem

Woarst

Woarst is één van de vele delicatessenwinkels in Arnhem. Ze verkopen er lekkere Italiaanse producten voor bij de borrel, maar wat je misschien nog niet weet is dat je hier ook broodjes kunt afhalen. Lekker met mortadella, geroosterde groenten of andere mediterrane producten. Echt verwennerij!

Broodjeszaak Lucullus

Baguettes, waldkorns, ciabatta’s of een Italiaanse bol, bij broodjeszaak Lucullus is de keuze reuze. Ook aan beleg niet tekort, ze hebben onder meer allerlei vleeswaren en uitsmijters. Ben je met een groep op zoek naar een lunch? Bij Lucullus boek je een groepslunch vanaf 8,25 euro per persoon.

Broodjescounter bij PLUS

De broodjescounter van PLUS is weer open! In het filiaal in het Musiskwartier in Arnhem haal je een lekker belegd lunchbroodje en bijvoorbeeld ook verse sapjes.

