Sneeuw zorgt ook deze ochtend voor verkeersproblemen

In Groenlo gleed een auto de sloot in langs de Oude Papendijk, en in Ede kwam een automobilist met zijn voertuig tot stilstand tegen een boom. Die auto raakte zwaar beschadigd. Beide bestuurders kwamen er, voor zover bekend, zonder verwondingen vanaf. Ook in Kootwijkerbroek was het raak. Door de sneeuw gleden daar twee auto's in een greppel langs de Drieënhuizerweg in Kootwijkerbroek. Die bestuurders kwamen er zonder kleerscheuren vanaf.



Ook op verschillende snelwegen was het glad. Op de A50 bij Ewijk maakte een auto een schuiver, meer noordelijk werden bij Apeldoorn drie rijstroken afgesloten door meerdere ongelukken. Daar gebeurde ook een ongeluk op de A1.