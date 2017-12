Sofacompany opent winkel op Gele Rijdersplein in stadshart Arnhem

Sofacompany had al een kantoor annex showroom op aan de Vlamoven op bedrijventerrein IJsseloord 1 in Arnhem. Dat gebouw wordt verlaten. De showroom op het Gele Rijdersplein heeft straks een oppervlakte van 600 vierkante meter met apart ingerichte woonkamerhoeken en toonzalen die laten zien wat op decoratief vlak mogelijk is. Sofacompany opende eerder showrooms in Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen.