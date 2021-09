‘Soldaat met bloemenkind’ veroverde harten van de Airbornewandelaars

Veel mensen hebben al aangekondigd dat ze er zullen zijn. Bij het beeld tegenover Airborne Museum Hartenstein zal de Last Post weerklinken. Voor het tweede jaar achtereen zullen de veteranen van de Slag om Arnhem er niet bij zijn.



,,Het begon allemaal 10 jaar geleden". vertelt voorzitter Roger Beets van de Stichting Airborne Herdenkingen, al vele jaren nauw betrokken bij de wandeling. Op zaterdag 3 september 2011 onthulde de broze voorzitter Johnny Peters van de Arnhem 1944 Veterans Club het kleine monument, aldus Beets. ,,Hij deed dat samen met de toenmalige marsleider van de Airborne Wandeltocht Pouwel Vos. Ook de maakster van het beeld Fransje Povel-Speleers en scholiere Emma Arfmann waren erbij.”



Peters kon zijn tranen nauwelijks bedwingen. ,,We mogen nooit vergeten welke offers zijn gebracht waardoor we nu in vrijheid kunnen leven”, sprak hij. De toenmalige burgemeester van Renkum Jean Paul Gebben voorspelde al dat het beeld het ultieme symbool zou worden van de Airborne Wandeltocht. Hij kreeg gelijk.