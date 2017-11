SP wil verbod op betaalde bijbaan voor gedeputeerde

VVD-gedeputeerde Jan Markink is lid van de Raad van Commissarissen van de Rabobank in de Oost-Achterhoek. Zijn CDA-collega Jan Jacob van Dijk is voorzitter van het scholingsfonds voor het Voortgezet Onderwijs en voorzitter van de Raad van Toezicht van scholengemeenschap Aeres. Beiden verdienen daar ongeveer 20.000 euro per jaar mee, naast hun beloning van ruim 100.000 euro per jaar als gedeputeerde.



Fractievoorzitter Peter de Vos van de SP vindt dat een ongemakkelijke situatie. ,,Gedeputeerden worden kwetsbaar voor beschuldigingen van belangenverstrengeling. Zeker als je bij de Rabobank zit, een bank die in Gelderland veel financiert. Dat is slecht voor het aanzien van de politiek.’’



De Vos zegt niet in de gevechtsmodus te staan. Hij stelt daarom niet voor om de nieuwe regeling direct in te laten gaan, maar na de volgende verkiezingen, in 2019. "Ik ga niet naar de huidige gedeputeerden wijzen, maar ik vind wel dat nevenfuncties niet nodig zijn. Een gedeputeerde ontvangt een prima salaris. En als het misgaat en ze hun baan kwijtraken, is er een goede wachtregeling.’’