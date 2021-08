Specialisten Erfgoed diep onder de indruk van ‘spectaculaire’ transformatie Walburgiskerk tot ‘belevenishotel’

Het voormalige godshuis uit de veertiende eeuw staat onder de kenners nu al te boek als een icoon waar te zien is wat anno 2021 mogelijk is op het gebied van omvorming van erfgoed.



,,De gastenverblijven zijn er met de grootste zorgvuldigheid in gebouwd”, benadrukt Henk Hoogeveen, adviseur architectuur historie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in een lovend artikel in een vakblad.



‘Een spectaculair resultaat’ noemt erfgoedspecialist Pieter Polman van de gemeente Arnhem het. Architect Marije Weijers van Atelier Blik kijkt op Facebook en Instagram terug op een ‘super gaaf, spannend en intensief traject’ dat aan alles is vooraf gegaan.



Er wordt al nagedacht over een landelijk symposium van specialisten in de kerk in de loop van het najaar. De Rijk roemt de provincie Gelderland. ,,Zij hebben het restauratiedeel van de transformatie financieel mede ondersteund.”