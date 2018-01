Spectaculaire beelden van inval bij Arnhemse fraudeurs vanavond bij Opgelicht?!

Ongeveer 170 ondernemers werden opgelicht in de zaak die zich concentreert rond Arnhem. De FIOD heeft ruim 230 verdachten in beeld die betrokken zijn bij de grootschalige babbeltruc. De oplichters doen zich voor als de belastinginspecteurs en wisten zo ongeveer 2,2 miljoen euro buit te maken.

Het programma Opgelicht?! had eerder al contact met verschillende gedupeerden en werkte met de FIOD samen in de zaak. In een uitzending in november besteedde het programma hier al eens aandacht aan.