Spektakelmars voor Vitesse zet Arnhem op stelten: ‘We zin de jonges uut Ernem - Ernemse Boys!’

‘Wij zin de jonges uut Ernem. Eers hebben we het kout en dan weer werrum. We lope over ut Velperplein en deur de Ketelstroat. En pikke veur een piek een wursje uut de automoat. We zin de jonges uut Ernem - Ernemse Boys!’ En ‘s avond, dan hebbe we zon durs. Dat komp natuurlijk deur die werme wurs.’