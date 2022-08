Spelkwartier ontwikkelt Arnhemse Monopoly 2.0: ‘Met paarse tovenaar bij de Steenstraat’

indebuurt“Door de reacties op jullie facebookberichtje over leuke spellenwinkels in Arnhem werd ik enthousiast”, vertelt Richard Janssen (43) van spellenspeciaalzaak het Spelkwartier. “Mensen die op zoek waren naar een Arnhemse Monopoly reageerden erop.” Richard ging direct aan de slag.

De eerste versie van de Arnhemse Monopoly werd in 2016 voor het laatst verkocht. Richard vond dat het tijd werd voor een vernieuwde variant. ”Eentje zonder al teveel reclame en met een goede afspiegeling van de straten van Arnhem. De stad is zó geschikt voor dit spel! Arnhem is ten slotte een van de weinige Nederlandse steden met vier stations.”

Nadenken over de vormgeving

Richard twijfelde geen moment en belde meteen naar spellenfabrikant Hasbro om een licentie te regelen. ”Van dit soort leuke projecten wordt ik heel enthousiast”, vertelt de ras-Arnhemmer. ”Het bedenken en maken ervan vindt ik heel leuk!”

Hij bedoelt daarmee vooral de discussie en het nadenken over alle verschillende onderdelen van de vormgeving. ”Bij het ontwikkelen van een spel als Arnhemse Monopoly komt veel kijken. Ik ben nu bijvoorbeeld aan het bedenken wat er in het midden van het bord moet komen te staan. Moet het een foto van de John Frostbrug en de Rijnkade zijn? Of juist een karikatuur zoals op de boodschappentassen van Jumbo Jansen? Je kan veel kanten op.”

Dikke schik

De straten die op het spel komen te staan liggen al wel zo goed als vast. ”Daarover nadenken was een mooi proces. We wilden voor de vernieuwde versie een goede verdeling van straten maken. Zowel van die van Arnhem-Noord als van -Zuid. Ga maar eens met vijf man een discussie voeren over welke erop moeten komen. Je komt dan op ideeën als de Metamorfosenallee in Schuytgraaf. Dat is dikke schik!”

Cool spel voor iedereen

”De verdeling van de straten is belangrijk”, stelt Richard. ”De Arnhemse Monopoly moet namelijk een cool spel zijn voor iedereen. Niet alleen voor Arnhemmers. Ook mensen uit bijvoorbeeld Apeldoorn moeten het leuk vinden, gewoon omdat het uniek is.”

Lees verder onder de facebookpost >

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gaat het lukken?

Of het Richard gaat lukken om de nieuwe verse van Monopoly Arnhem op de markt te brengen is nog niet helemaal zeker. ”Zaken doen met Hasbro was niet moeilijk. Maar ik schrok wel van hoeveel kosten het ontwikkelen met zich meebrengt. Zonder hulp van bijvoorbeeld bedrijven of de gemeente zou het spel in de winkel zo’n 70 à 80 euro moeten gaan kosten. Dat vind ik teveel”

Het bedrag probeert Richard nu terug te brengen naar 50 euro. ”Ik denk dat de kans van slagen ongeveer 50-50 is. Maar ik heb er tot nu toe een goed gevoel bij. De planning is dat we op Koningsdag 2023 een mega releaseparty hebben en ik aan het eind van de dag met pijn in mijn poten en een blikje bier in mijn hand supertrots ga zitten wezen.”

Paarse tovenaar in de Steenstraat

Eén ding wat volgens Richard zeker is, is dat het logo van het Spelkwartier op het bord komt. ”Op het vakje van de Steenstraat komt sowieso een paarse tovenaar te staan. Dat is mijn ding. Al moet je een loep gebruiken om hem te kunnen zien, het komt erop!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.