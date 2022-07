Spie terug naar Arnhem na verhuizing naar Duiven: ‘Klanten dachten dat we er niet meer waren’

Spie is gespecialiseerd in technische dienstverlening op het gebied van energie en communicatie en heeft in Nederland zo’n veertig vestigingen. Sinds begin dit jaar zit het bedrijf ook in Elst, na de overname van Worksphere. ,,We werken veel op locatie. We willen dicht bij onze klanten zitten, spreiding is voor ons dus heel belangrijk”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.