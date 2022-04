Spits loopt vast op herfstige ochtend: 12 kilometer file op A12, ook vertraging op A50 en Pleijroute

Regen en harde wind

Ook elders in de regio is het vol op de weg. Wellicht spelen de regen en de harde wind daarbij een rol. Op de A50 staat het stil in noordelijke richting.



Tussen knooppunt Ewijk en Heteren is de vertraging zo’n tien minuten, aldus Rijkswaterstaat. Er staat daar een file over een lengte van meer dan drie kilometer.



In Arnhem zijn er problemen op de Nijmeegseweg voor de John Frostbrug en de Pleijroute, net als op de A50 in noordelijke richting. Daar doen automobilisten er naar verwachting zo’n twaalf minuten langer over om op hun bestemming te komen. Over een lengte van zo’n zes kilometer wordt langzaam rijdend tot stilstaand verkeer gemeld.



Ook op de A15 bij Meteren en de A2 bij Zaltbommel heeft het verkeer te kampen met vertraging na ongelukken.