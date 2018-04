Spontane actie voor getroffen familie bij brand omgekomen Inke loopt als trein

Fatale brand vergroot zorgen over veiligheid woon­wa­gen­kam­pjes

8:19 ARNHEM - De fatale brand in een woonwagen aan de Ir. Molsweg in Arnhem, woensdag, heeft het gevoel van onveiligheid onder woonwagenbewoners in Arnhem verder versterkt. Brand wordt in de gemeenschap gezien als een groot risico.