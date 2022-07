Spoorrails verbogen door extreme zomerhitte: uren lang geen treinen tussen Elst en Tiel

Afvalbreng­sta­ti­ons eerder dicht vanwege de hitte, ophalen oud papier afgeblazen

ARNHEM - Afvalinzamelaar PreZero past in Arnhem de roosters aan in verband met de uitzonderlijk hoge temperaturen. Zo sluiten de twee afvalbrengstations in de stad vandaag de poorten al om 14.00 uur in plaats van om 17.00 uur. Ook het ophalen van afval en oud papier gaat anders dan burgers zijn gewend.

