Stakende chauffeurs leggen overgrote deel van het busverkeer in Arnhem plat

VideoARNHEM Stakende buschauffeurs hebben vanochtend het overgrote deel van het busverkeer in Arnhem plat gelegd. Vakbondsbestuurders van CNV en FNV schatten dat er hooguit 5 of 6 bussen op de weg zijn van de 80 bussen die normaliter dagelijks op pad gaan vanuit de remise van Breng in Arnhem.

,,De mensen schrijven zich vandaag massaal in voor de staking van de komende drie dagen'', vertelt Peter de Ridder van CNV Vakmensen bij de poort van de remise aan de Westervoortsedijk. Hij vindt het triest dat het overleg tussen vakbonden en werkgevers over de oplossing van de werkdruk onder buschauffeurs op dit moment muurvast zit.

Volledig scherm Strijdbare leden van CNV en FNV bij de busremise in Arnhem. Links Peter de Ridder. © Harry van der Ploeg

,,Eigenlijk zou je de bonden en de werkgevers op een boot moeten zetten en ze dwingen om binnen 24 uur met een oplossing te komen. Staken doet pijn, chauffeurs willen niets liever dan erop uit rijden en reizigers van dienst te zijn. Maar op dit moment kunnen we niet anders.''

Besmet werk

Volgens vertegenwoordigers van de vakbonden CNV en FNV in Arnhem zijn chauffeurs de afgelopen dagen flink onder druk gezet door hun werkgever om toch uit te rijden. ,,Ook zijn er mensen ingeschakeld van uitzendbureau's om werk over te nemen'', stelt De Ridder. ,,Besmet werk noemen we dat.''

Op het station in Arnhem zijn vanochtend enkele gestrande reizigers die snel op zoek gaan naar alternatief vervoer. Sommigen hebben geluk, omdat er plots alsnog een bus voor komt rijden. Zoals de scholieren die snel op lijn 8 stappen die naar Velp rijdt via het Openluchtmuseum. Ook bussen van Synthus richting Apeldoorn en Barneveld blijken te rijden maar de reiziger heeft geen enkele zekerheid over hoe het vandaag verder zal gaan.

Volledig scherm De volle remise van Arnhem op woensdagochtend tijdens de busstaking. © Harry van der Ploeg

Taxichauffeurs

Taxichauffeurs staan sinds vanochtend in alle vroegte voor de uitgang van het station aan de oostzijde, vlak voor het busplein in de open lucht. Ze hopen op klandizie onder gestrande reizigers. ,,We staan normaal altijd achter het station'', vertelt Yama Urdu van Easytax. ,,Nu hebben we onze standplaats hier.'' Hij is nog geen 30 seconden aan het woord of zijn eerste klant meldt zich. Maurice Hoveijn wil graag naar zijn werk. ,,In de OHRA-toren in Arnhem-Zuid.'' Hij heeft begrip voor de motieven van de chauffeurs. ,,Maar ik vind het niet praktisch. Ik heb vrijdag in ieder geval vrij genomen.''

Arnhemmer Maarten Brandt ziet de toestand bij het station hoofdschuddend aan. ,,Hier komen ze nooit meer uit'', vreest hij. Hij hekelt de overheid die bij de aanbesteding van het openbaar vervoer ;voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten' en daarmee de arbeidsomstandigheden voor chauffeurs in de knel brengt. ,,Ze hebben hun mond over het milieu en willen ons allemaal uit de auto hebben, de bus in. Daar komt zo niets van terecht. Triest.''

Op vrijdag komen de bonden opnieuw bij elkaar voor overleg.