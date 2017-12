Statenlid stapt op na misleiding demente vrouw

WEHL - Het Gelderse CDA-Statenlid Martin Thus stapt op nadat de rechter heeft vastgesteld dat hij een dementerende vrouw heeft misleid. De rechtbank Gelderland oordeelt dat hij een pachtcontract met de vrouw heeft afgesloten dat voor haar zeer ongunstig was en dat hem veel geld had kunnen opleveren.

Thus zou misbruik van de omstandigheden hebben gemaakt.

De rechtbank verwijt het Statenlid dat hij geen pachtprijs heeft betaald, maar alleen betaald heeft op basis van zelf opgestelde afrekeningen. De nabestaanden van de inmiddels overleden vrouw spanden de rechtszaak aan.

'Flink ondersteboven'

Thus is al jarenlang actief binnen het CDA; voor hij Statenlid werd, was hij fractievoorzitter in Doetinchem. Hij gaat in hoger beroep. Thus zegt dat hij 'flink ondersteboven' is van de zaak, maar wil inhoudelijk niet reageren. CDA-fractieleider Harold Zoet wil niet zeggen of hij druk op Thus heeft uitgeoefend om op te stappen. ,,Hij is slim genoeg om zijn conclusies te trekken. Ik vind het een verstandig besluit."

Pachtcontract

De kwestie draait om een pachtcontract voor zeven hectare grond in het Achterhoekse Wehl. Thus sloot dit contract met de vrouw af in 2013, toen ze al enkele jaren aan het dementeren was. Bij het sluiten van dat contract waren geen adviseurs aanwezig Ook is er later geen derde partij geweest die er nog naar gekeken heeft.

De deal was nadelig voor de vrouw. Op het moment dat ze de grond zou willen verkopen, zou deze namelijk een stuk minder waard zijn. Verpachte landbouwgrond is op de markt minder waard dan grond waarop geen pacht rust. Thus bedong in het contract ook een recht van eerste koop. Hij zou de grond in dat geval voor een veel lagere waarde kunnen kopen. Zijn voordeel zou anderhalve ton kunnen zijn. Tot een koop kwam het uiteindelijk niet.

Vernietigd

Voor de rechtbank was een cruciale vraag of Thus wist dat de vrouw niet helder meer was. Had hij zich gerealiseerd dat zij de gevolgen van de overeenkomst niet kon overzien? De rechtbank concludeert dat hij dat wist of had moeten weten. De rechters raadpleegden daarvoor buren en bekenden van de vrouw. Die zeggen dat al ver voor 2013 duidelijk was dat het niet goed ging met de vrouw. Het pachtcontract is door de rechters vernietigd. Thus mag de grond per direct niet meer gebruiken.

Clemens Cornielje

Ook de Gelderse commissaris van de koning Clemens Cornielje vindt het verstandig dat Thus opstapt. Hij heeft diverse malen met het Statenlid over de zaak gesproken. ,,Daarin is Thus zelf tot de conclusie gekomen dat hij zijn partij hiermee niet moest belasten. Ik begrijp dat hij tot die slotsom is gekomen."