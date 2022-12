Steeds meer arbeidsmigranten leiden zwervend bestaan: ‘De kwetsbaren raken alles kwijt’

In heel 2021 werden er in Arnhem negentig dakloze arbeidsmigranten geregistreerd. Alleen in het derde kwartaal van dit jaar waren het er in de Gelderse hoofdstad al 45, blijkt uit cijfers van stichting Barka. Die organisatie helpt zwervende arbeidsmigranten. In Nijmegen telde Barka vorig jaar 46 inschrijvingen. Tot en met september dit jaar zijn dat er nu al 55.