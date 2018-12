Steekpartij Dieren gevolg van eerder conflict

Inspectie heeft forse kritiek op woon-zorgcen­trum Ver­burgt-Molhuysen

7:35 OOSTERBEEK - Woon-zorgcentrum Verburgt-Molhuysen in Oosterbeek moet binnen zes maanden de geboden zorg verbeteren, anders volgt er verscherpt toezicht of een bevel. Meer dan de helft van de punten die de inspectie heeft getoetst, is niet voldoende. ,,Verburgt-Molhuysen is niet in control”, zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ).