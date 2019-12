Sterke koster trekt te hard aan klokkentouw Waalse kerk, glazenwasser moet klok weer laten luiden

Gevonden lichaam bij IJssel is van vermiste Wester­voort­se; geen sprake van misdrijf

11:05 WESTERVOORT - Het lichaam dat vrijdag aan het einde van de middag is gevonden bij de IJsseldijk in Westervoort is inderdaad van de 29-jarige vrouw uit die plaats, die sinds woensdagavond vermist was. Dat laat de politie vandaag weten. Uit het onderzoek is gebleken dat zij niet door een misdrijf om het leven is gekomen.