Stille tocht voor bij Arnhemse flatbrand omgekomen Angelique: ‘Ze was geliefd bij heel veel mensen’

De schok over de dood van rijinstructrice Angelique Vos is groot. Ze was geliefd bij heel veel mensen, weet Ricardo Timmer, leerling van Vos. ,,Niet alleen bij haar leerlingen, maar ook in de rijschoolwereld was zij zeer geliefd. Omdat haar dood zo plotseling is gekomen is er veel behoefte om afscheid van haar te nemen. Omdat de uitvaart besloten is, willen we dat doen door middel van een stille tocht", zegt Timmer.

Ontstaan van de brand onduidelijk

De Arnhemse kwam een week geleden om bij een brand in haar woning. Hoe die is ontstaan is tot op heden onduidelijk. Daar doet de politie nog onderzoek naar. Dat onderzoek moet ook duidelijk maken of er sprake is van brandstichting. De politie heeft de vrijdag van de brand een verdachte aangehouden, de ex-vriend van Vos. De maandag na het weekend is hij weer vrijgelaten. Of hij nog verdacht wordt wil de politie niet zeggen.

De voorbereidingen van de stille tocht zijn in volle gang. ,,We hebben contact gehad met de familieleden van Angelique. Zij stonden achter de stille tocht. De gemeente Arnhem heeft inmiddels toestemming gegeven. Wel moeten we een draaiboek maken met wanneer de tocht wordt gehouden en welke route we zullen nemen", vertelt Timmer.

Bekend in de wereld van rijscholen

Omdat Vos bekend is in de wereld van de rijscholen in Arnhem wil Timmer de tocht bij het CBR Examencentrum aan de Hazenkamp in Arnhem-Zuid laten beginnen. Van daaruit zal er een veilige route uitgestippeld worden richting de flat aan de Millweg. ,,Op dit moment hebben vijftig mensen zich aangemeld voor de stille tocht. We willen nog flyers bij het CBR neerleggen zodra bekend wordt wanneer we de tocht kunnen houden, maar iedereen is welkom die Angelique haar laatste eer wil bewijzen.”

De organisatie zal rekening moeten houden met andere evenementen, omdat de politie de tocht zal begeleiden. Of de familie aanwezig dan ook aanwezig zal zijn, weet Timmer niet. De confrontatie met de verbrande flatwoning zou misschien te emotioneel zijn.

Scherpe, doordringende brandlucht

Wie door de donkere gang van de derde verdieping loopt weet meteen waarom de bewoners nog niet terug kunnen. Een scherpe, doordringende brandlucht maakt de aanwezigheid zeer onplezierig. Schoonmaakploegen en bouwvakkers proberen op de derde etage te redden wat er te redden valt. De gang ligt bezaaid met bouwmaterialen.

Bij de brand raakten vier mensen gewond. Een week na de fatale flatbrand aan de Millweg is een deel van de bewoners nog niet teruggekeerd naar hun appartement. Wanneer zij naar huis kunnen, kan verhuurder Volkshuisvesting nog niet zeggen.

