Straffen voor mishandeling homostel op Mandelabrug lager dan geëist

Een scheldpartij over en weer volgde. Wie begon met schelden en slaan, is niet duidelijk geworden. Beide partijen wezen naar elkaar. De mannen liepen door, maar een van de jongens fietste achter hen aan en zocht opnieuw de confrontatie. Hij werd weggeduwd, waarna beide partijen slaags raakten. De lezing van de jongens dat het stel de eerste duw uitdeelde, klopt volgens de rechtbank niet.



Volgens het echtpaar was homohaat het motief voor de mishandeling. Volgens de officier van justitie was dat niet aan te tonen. Wel zouden beide Arnhemmers zijn uitgescholden voor 'homo' en 'flikker'. Of Ronnie was geslagen met een betonschaar kon de officier van justitie niet vast stellen. Helder was wel dat hij na een harde klap vijf voortanden moet missen. De rechtbank gaat er vanuit dat hij als geoefend kickbokser, hiertoe met zijn blote handen in staat was.



De officier eiste voor de 17-jarige die Ronnie had geslagen een taakstraf van 180 uur. Twee leeftijdsgenoten moesten volgens de officier 120 uur werken. De jongste van 15 jaar hoorde een eis van 120 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk.



De rechter achtte niet bewezen dat bij de bewuste klap een betonschaar was gebruikt en hield het op een vuistslag. De media-aandacht rond de zaak heeft volgens de rechtbank geen invloed gehad op de hoogte van de straf. ,,De media-aandacht is duidelijk een van de gevolgen van de keuzes die de jongens zelf hebben gemaakt.’’