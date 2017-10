Streep door Bierfest met Jan Smit en Wolter Kroes in GelreDome

De capaciteit van GelreDome was maximaal 15.000 bezoekers. ,,Maar de teller bleef daar ruim onder. Te ruim. Daarom hebben we besloten het feest uit te stellen. We gaan eerst evalueren’’, zegt Ron van Zelst van Unit 11. Over exacte aantallen verkochte tickets doet hij geen mededelingen.

Mensen die al een kaart hadden gekocht voor Wunderbar Das Bierfest hebben hun geld terug gekregen of krijgen dat nog. Wie een ticket kocht via Primera kan zich daar melden. ,,We willen dit correct afhandelen’’, benadrukt Van Zelst. ,,Met de consument, maar ook met leveranciers en artiesten.’’

Jan Smit

Namen als Jan Smit, Wolter Kroes, Dennie Christian en Robert Blanco waren al geboekt. Ze zouden met het 30-koppige orkest van Marcel Fisser en de band Wir Sind Spitze optreden in een tot Bierstube omgebouwd GelreDome. De prijs van een kaartje lag tussen de 32,50 en 67,50 euro.