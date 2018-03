Streep door waterstofbus tussen Apeldoorn en Arnhem

Drie bewoners schrikken van brand in portaal van hun flat, de rest slaapt door

27 maart ARNHEM - Hij was zich een ongeluk geschrokken toen hij de sirenes hoorde en even later de rookmelder afging. ,,Het was vlak voor 01.00 uur toen ik wakker werd. Ik rook een brandlucht en hoorde sirenes. Dat is niet goed, dacht ik’’, zegt de bewoner van het appartementencomplex aan de Arnhemse Vossenstraat.