Strenge controles op de Posbank helpen: rustige paaszondag

Even het flatje uit en op de motor

,,Wij wonen op een flatje. We hebben wel een balkonnetje. Je wil er toch graag even uit. De dijk bij Ochten was afgesloten”, zegt Martin. Het mooie weer lonkte, knikt Sonja beamend. ,,We houden het thuis samen goed uit hoor. We zijn al dertig jaar gelukkig getrouwd.”

Spandoek

Ze hebben de spandoeken ‘Motormuis. Blijf thuis!’ aan de beginwegen naar de Posbank gezien. ,,Over motorrijders wordt toch al gauw geklaagd”, vindt Sonja.



In de stilte klinken motoren wellicht ook extra luid. Ze houden zich aan de regels van wat wel en niet mag, stelt Martin. ,,Normaal zouden we in het Paasweekeinde met een hele groep vrienden gaan toeren. Nu doen we dat natuurlijk niet en zijn we alleen. Ik houd telkens afstand", zegt Martin. ,,We rijden via Arnhem, langs de dierentuin via Ede straks rustig naar huis.”