Stroomstoring verholpen, ook in ziekenhuis

Rijnstate had eerder maandagmiddag alle afspraken in de polikliniek en geplande operaties afgeblazen omdat het netwerk er door de stroomstoring uit lag en de medewerkers niet bij de patiëntendossiers konden. Volgens een woordvoerder kan het ziekenhuis vanaf dinsdagmorgen weer als normaal gebruikelijk functioneren.

Liander weet nog niet wat de precieze oorzaak van de stroomstoring is. Een woordvoerder bevestigt dat het probleem is ontstaan in het middenspanningsdeel van het station Kattenberg, vlakbij de Deelenseweg in Arnhem-Noord. Daarna zou het zijn overgeslagen naar het onderstation Zorgvlied in Presikhaaf.