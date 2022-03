Studenten uit Oekraïne dringen bij burgemeester Marcouch aan op snelle noodsteun: ‘Met baan in horeca kan ik mijn studie niet betalen’

Marcouch ontmoette de studenten afgelopen zaterdag in boekhandel Het Colofon in het stadshart van Arnhem tijdens een bijeenkomst die hij speciaal had belegd om studenten een hart onder de riem te steken. Hij vroeg de jongeren hoe het met hen ging en met hun familie. Ze vertelden over de verschrikkingen die hun families nu doormaken en over de gevoelige verhoudingen tussen studenten uit Rusland en de Oekraïne in deze tijd.