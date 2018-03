StukTV loopt met fanfare door winkels en politiebureau in hartje Arnhem

Een medewerkster van een kledingwinkel verderop kan wel lachen om de band die zelfs achter de kassa langsloopt. 'Ho wacht eens even, niet zo snel hoor', zegt ze, terwijl ze een foto of video wil maken met haar mobieltje. Een vrouw in de Xenos is, evenals een beveiliger in de Primark, minder enthousiast. 'Ik wil dat jullie weggaan', klinkt het, wanneer de band via de roltrap de winkel betreedt.



Na wat lichte twijfel gaat de groep ook naar binnen bij het politiebureau in Arnhem, waar enkele agenten raar opkijken. In de Eusebiuskerk en cultureel centrum Rozet stuit de band op opvallend weinig weerstand. Ook wanneer die in dat laatste gebouw de lift pakt.