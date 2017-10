Sushi is booming in Arnhem

Zijn concurrent Yae San van Mr Sushi & Miss Wok aan het Gele Rijdersplein, ook net open, beaamt dat volledig. ,,We kwamen een paar keer te laat vanwege topdrukte. Dan is de volgende bestelling gratis. We willen dat de klanten blijven. De bezorging moet veel beter.'' San studeerde in het verleden international business management. ,,Ik heb mijn studie opgegeven voor de sushi.'' Zes jaar zit hij al in het vak, hij is franchise-ondernemer van een keten die nog altijd blijft groeien. ,,Ik heb even overwogen om in Nijmegen een zaak te openen maar ik heb toch gekozen voor Arnhem. Vanwege de mooie plek hier.''



Hoeveel sushi kan Arnhem aan? ,,Je kunt je beter afvragen waarom er niet meer zaken bij komen'', lacht directeur Hajo Bertrand van de succesvolle keten SushiPoint met in Arnhem een zaak aan de Jansbinnensingel. ,,Sushi is een waanzinnige groeimarkt, de markt is nog lang niet verzadigd. Acht jaar geleden ben ik begonnen met de eerste zaak, ik reed zelf op de scooter. Nu heeft onze keten 21 zaken in het land en er komen binnenkort nog meer bij. Er zijn nog heel veel mensen die nog nooit sushi geprobeerd hebben. De kansen liggen voor het grijpen. Voorwaarde voor het succes dat je doet wat belooft.''