SV Vitesse boos: 'KNVB heeft schijt aan supporters'

Dat zegt SV-voorzitter Paul Koster vanuit een van de zes supportersbussen die zondag even na het middaguur vanaf het suppportershome bij GelreDome de reis naar Rotterdam aanvingen. Er gingen zo'n 500 Vitesse-aanhangers naar het duel; zo'n 350 supporters per bus en de rest met de eigen auto.

Helse tocht

,,We waren net bij de afslag voor Spangen toen we om 14.15 uur het bericht kregen dat de wedstrijd niet doorging’’, aldus Koster. Hij weet dat menig Vitessenaar die op eigen gelegenheid reisde onderweg is omgekeerd vanwege de barre omstandigheden op de weg.

De Arnhemmers in de zes supportersbussen hadden er al een urenlange helse tocht door winters Nederland op zitten toen ze doorkregen dat het vergeefs was. ,,Het was waanzin’’, zegt Koster. ,,Het verkeer stond midden op de Van Brienenoordbrug stil omdat de auto's er door de gladheid niet tegen op konden rijden. Dat het ons wel lukte, is te danken aan de winterbanden onder onze bussen.’’

Schokkend

Wat Koster betreft, had het besluit om de wedstrijd af te gelasten veel eerder moeten worden genomen. ,,Het is code oranje, het hele land is ontregeld. Natuurlijk vertrekken wij op eigen risisco, maar wij zijn de hele weg naar Rotterdam aan het lijntje gehouden. Voetbalsupporters doen blijkbaar niet ter zake voor de KNVB. Dit is een lachertje. Ik vind het echt schokkend.’’

Quote Als we straks in Arnhem komen, zijn we zes, zeven uur onderweg geweest voor helemaal niets. We zijn echt pislink