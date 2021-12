Symbool van hoop wordt mikpunt van vandalisme: ruit ingegooid bij Arnhems café CASPAR

Heel veel lof voor Gerard Velthuizen, de afzwaaien­de voorzitter van Platform Binnenstad Arnhem

ARNHEM - Gerard Velthuizen treedt na zes jaar af als voorzitter van het Platform Binnenstad Arnhem (PBA). Per 1 januari is Walter van Kleef zijn opvolger. Van Kleef, geboren en getogen Arnhemmer, werkte tot voor kort bij de politie in verschillende leidinggevende functies.

