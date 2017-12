Syrische terreurverdachte aangehouden in Arnhem

Niet één, maar twee auto's in de nieuwe Jansbeek

16:02 ARNHEM - De taxi die vanochtend in de Nieuwstraat de Jansbeek in Arnhem reed, blijkt niet de enige. Iets voor tweeën afgelopen nacht stuurde een automobilist zijn auto de net aangelegde beek in. Vier uur later stuurde een chauffeur zijn taxi de stroom in. Bij beide eenzijdige ongelukken raakte niemand gewond.