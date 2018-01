Tachtig vrijwilligers zitten achter ossen aan bij Wolfheze

Boer Jan Wieringa van Veld en Beek had de vrijwilligers eerst de ossen willen laten opdrijven, maar dit mocht niet van Staatsbosbeheer. Alle andere dieren in het bos zouden dan immers ook op de vlucht slaan.



Tactische aanpak

Wieringa koos voor een tactische aanpak: hij isoleerde de 26 niet gevluchte ossen in een deel van de Reijerskamp door daar een kilometerlange schrikdraad te trekken. De vrijwilligers zagen er daarbij op toe dat geen dieren ontsnapten. Vervolgens werd aan de andere kant van de Reijerskamp de omheining weggehaald, om het de gevluchte ossen mogelijk te maken in het gebied terug te keren.



Tot op heden is dat overigens nog niet gebeurd. Jan Wieringa: ,,We zien het aan. Het kan vannacht gebeuren of morgennacht. We wachten af.’’