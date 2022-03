Taxi mogelijk in brand gestoken op parkeerplaats Arnhem: volledig verwoest

Liefst zes spelers op scherp bij Vitesse tegen AS Roma: ‘Een domme gele kaart zou niet ideaal zijn’

ARNHEM - Bij Vitesse staan liefst zes spelers op scherp in de thuiswedstrijd tegen AS Roma in de achtste finales van de Conference League. Danilho Doekhi, Riechedly Bazoer, Maximilian Wittek, Sondre Tronstad, Dominik Oroz en Thomas Buitink missen bij een gele kaart de return in Italië.

9 maart