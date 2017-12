Taxibaas boos over auto in nieuwe Jansbeek: 'Chauffeur slipte over het zand'

'Windowshopper' in Arnhem met orgelklanken ingeluid

9:27 ARNHEM - In de venijnige kou openden zo'n 60 kunstliefhebbers zaterdag aan het einde van de middag het mode en designproject Windowshoppper. In een processie trokken ze achter een draaiorgel aan, op hits van Elvis, The Rollling Stones, The Beatles en Abba. Via het station en de Korenmarkt trok de groep de binnenstad in, waar etalages van leegstaande winkels zijn ingericht als kunstobjecten rond Arnhem als modestad.