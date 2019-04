Taxichauffeurs in Arnhem willen unaniem keurmerk en verordening

Video Collecte Gaandeweg bij Vitesse-PS­V levert recordbe­drag op

8:58 ARNHEM - Bij de collecte voor Stichting Gaandeweg rond Vitesse-PSV in een uitverlkocht GelreDome, afgelopen zondag, hebben 32 vrijwilligers 5.562 euro opgehaald. Dat is een absoluut recordbedrag, aldus Gaandeweg. De Arnhemse stichting zet zich in voor families met een kind dat is getroffen door kanker.