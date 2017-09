Verdachte hotelmoord bleef al twee keer eerder weg uit tbs-kliniek

Arnhem krijgt wooncomplex voor Indische ouderen

8:53 ARNHEM - In de nieuwe buurt Stadseiland in de Arnhemse wijk Malburgen-Oost verrijst een complex waar ouderen met een Indische of Molukse achtergrond kunnen wonen en gebruik maken van zorg. Het is het resultaat van een samenwerking tussen de stichting Impian Kita Nederland en woningcorporatie Volkshuisvesting.