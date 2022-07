Te heet voor zonnepanelen en een potje golf. Scholen en prikstraten sluiten, ijsjes voor de vuilnisophaler

Met Video Dag na de brand in de Sper­werstraat: ‘Donkere wolken, daar schrik ik toch van. Gek hè?’

ARNHEM - De schrik zit er nog goed in bij de mensen die direct rond de drie afgebrande huizen in de Arnhemse Sperwerstraat wonen. Op straat is de uitslaande brand het gesprek van de dag en automobilisten rijden uit nieuwsgierigheid langzaam voorbij of stoppen zelfs.

15 juli