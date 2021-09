Technisch-directeur Spors onder vuur na sof Vitesse: Club zegde in zomer Unnerstall, Van Wolfswinkel en Pröpper af

Cavia komt vast te zitten in speeltoe­stel; brandweer demonteert mi­ni-draaimolen

17 september VELP – De brandweer heeft vrijdagmiddag in Velp wel een heel bijzondere reddingsoperatie verricht. Een cavia was vast komen te zitten in een speeltoestel in een speeltuin aan de Nieuwstraat in die plaats. De cavia heeft het avontuur overleefd.