Technologie moet ongelukken door appende truckers verminderen

Foutparke­ren in Spij­kerkwar­tier? Dan krijg je maximaal één waarschu­wing

7:03 ARNHEM - Automobilisten die parkeren in het Arnhemse Spijkerkwartier krijgen vanaf zondag 1 juli maximaal één keer een waarschuwing als ze niet hebben betaald. Per 1 juli geldt betaald parkeren in het stadsdeel aan de rand van het centrum.